Asiatisches Restaurant Halong Bay: Entspannen und genießen

. Wer sich bei einem Gastronomiebesuch vollkommen wohlfühlen und Speisen und Atmosphäre genießen möchte, der ist in dem Restaurant "Halong Bay" in Holm-Seppensen (Buchholzer Landstraße 62, Tel. 04287-600933) besten aufgehoben. Das freundliche Service-Team erfüllt die gastronomischen Wünsche der Gäste gern.Am Sonntag, 10. Juni, feiert das Restaurant sein 18-jähriges Bestehen. Jeder Gast erhält an diesem Tag zu seinem Gericht ein kleines Erfrischungsgetränk.Das Halong Bay ist für seine asiatischen Gerichte bekannt, die für die Gäste geschmacklich abgestimmt zubereitet werden. Besonders die Enten-Gerichte sind weit über die Grenzen des Landkreises Harburg bekannt. Ein Gastro-Kritiker bezeichnete das Halong Bay als eines der besten asiatischen Restaurants in Norddeutschland.Der Mittagstisch, der von 12 bis 15 Uhr ab 5.95 Euro offeriert wird und monatlich wechselt, erfreut sich großer Beliebtheit. Bei entsprechendem Wetter sitzen die Gäste gerne im Garten. Dort kann gerne auch nur ein Glas Wein oder eine Eisspezialität genossen werden.Das Halong Bay richtet ferner Familien- oder Betriebsfeiern mit individuellen Arrangements aus. Diese müssen rechtzeitig unter Tel. 04187-600933 reserviert werden.Selbstabholer erhalten auf die regulären Preise zehn Prozent Preisnachlass.Geöffnet hat das Halong Bay von Montag bis Samstag von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 22 Uhr.