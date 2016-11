Atompolitik fünf Jahre nach Fukushima

Buchholz : Kaleidoskop |

os. Buchholz. Was hat die Welt aus der Nuklearkatastrophe von Fukushima gelernt? Was kann jeder Einzelne tun, um der Atomwirtschaft die Stirn zu bieten? Antworten suchen die Teilnehmer bei einer Diskussionsrunde, zu der der "Runde Tisch Natur-, Umwelt- und Tierschutz Buchholz" einlädt. Referent am Dienstag, 22. November, ab 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus Kaleidoskop (Steinstr. 2) ist Jochen Stay, Sprecher der Anti-Atom-Initiative "ausgestrahlt". Der Eintritt ist frei.