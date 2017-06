Auf den Spuren von Jesus Christus

Buchholzer St. Paulus-Gemeinde reist nach Israel und Palästina

os. Buchholz. Eine Adventsreise nach Israel und Palästina organisiert die St. Paulus-Kirchengemeinde in Buchholz: Die Reisegruppe besucht vom 27. November bis 4. Dezember Stätten, an denen Jesus gelebt hat. „So manche biblische Erzählungen werden lebendig“, erklärt Pastor Michael Wabbel.Auf dem Besuchsprogramm stehen u.a. Nazareth, Kapernum am See Genezareth, Banjas, Jericho, Jerusalem und Bethlehem. Auch die Taufstelle Jesu am Jordan wird besucht. Gleichzeitig werde die Reisegruppe einen detaillierten Einblick in ein Land erhalten, das noch immer im Brennpunkt der Weltpolitik liege, betont Wabbel.• Informationen zu der Reise erhalten Interessierte bei einem Informationsabend am heutigen Mittwoch, 7. Juni, ab 19 Uhr im Paulushaus (Kirchenstr. 4), im Internet unter www.gemeindeunterwegs.de oder per Telefon bei Michael Wabbel unter 04181-2168822.