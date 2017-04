Ausgelassen schwofen beim „Tanz in den Mai“ im Autohaus S+K Toyota / Tickets gewinnen

Diese Party hat Tradition: Bereits zum siebten Mal steigt der „Tanz in den Mai“ im Autohaus S+K Toyota (Hanomagstraße 18, Gewerbegebiet Trelder Berg) in Buchholz. Einlass ist am Sonntag, 30. April, ab 19 Uhr.Im Vorprogramm heizt die angesagte Coverband „MadDog“ den Pistengängern so richtig ein. Die drei Jungs rocken die Bühne mit Hits von Abba bis ZZ Top. Anschließend stehen die Kult-DJs Jörg Boie und Frank Schwartau am Mischpult und legen die größten Partykracher aus den vergangenen Jahrzehnten und den aktuellen Charts auf. Durch die professionelle Ton- und Lichttechnik von New Sound Boie wird das Autohaus in eine coole Partylocation verwandelt, die zum ausgelassenen Schwofen einlädt. Für das leibliche Wohl sorgt ein „süß trifft herzhaft“-Foodtruck.• Karten: 7 Euro, Abendkasse 10 Euro. Vorverkauf: New Sound Boie, Heinrichstr. 6, Buchholz, Tel. 04181 - 925673; Autohaus S+K Toyota, Gewerbegebiet Trelder Berg, Tel. 04186 - 88810; „süß trifft herzhaft“- Foodtruck auf dem Buchholzer Wochenmarkt; Musikschule Tostedt, Tel. 04182 - 4044344 (Jan Guelle); Smile Records, Bremer Str. 1, Buchholz und in der Buchholz Galerie. Weitere Infos: www.newsound-boie.de • Verlosung: Das WOCHENBLATT verlost 10x2 Eintrittskarten. Einfach eine Mail mit dem Stichwort „Tanz in den Mai“ an gewinnspiel@kreiszeitung.net senden. Einsendeschluss: Mittwoch, 26. April, 15 Uhr. Telefonnummer nicht vergessen.