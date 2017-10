Ausstellung zur Reformation

os. Buchholz. Zum 500. Reformationsjubiläum veranstaltet das Albert-Einstein-Gymnasium Buchholz (AEG) am kommenden Donnerstag, 2. November, ab 10 Uhr einen Festgottesdienst in der St.-Paulus-Kirche (Kirchenstraße 4). Neben der Predigt steht ein Theaterstück im Mittelpunkt, das Schüler erarbeitet haben. Außerdem ist in der Mediothek des AEG (Schulzentrum Buenser Weg) eine Ausstellung zum Reformationstag zu sehen, die vom Religionskursus des Jahrgangs 12 unter der Leitung von Frank Flemming erarbeitet wurde.