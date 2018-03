Autohaus Helm-Krais: Stets der perfekte Service für den Kunden

Das Autohaus Helm-Krais wird von den Geschwistern Kim Lühmann und Marc Helm-Krais geleitet. Das Familienunternehmen wurde vor 41 Jahren von ihrem Vater Peter Helm-Krais gegründet. Seit dieser Zeit offeriert das Team den hervorragenden und kundenorientierten Top-Service. Nach einem Brand des Autohauses im Jahr 2008 zog das Unternehmen 2010 an den neuen Standort "Trelder Berg".Mit den beiden Marken Opel und Ford bietet das Autohaus seinen Kunden Fahrzeuge für jeden individuellen Anspruch. "Die Modellpaletten der beiden Hersteller ergänzen sich ausgezeichnet. Sowohl Opel als auch Ford stehen für Innovation und Zuverlässigkeit", sagt Marc Helm-Krais. Bei den SUVs setzt Opel Maßstäbe. Das Modell Mokka X ist in seiner zweiten Auflage weiterhin sehr erfolgreich. Mit dem Crossland X und dem Grandland X offeriert der Hersteller zwei weitere Top-Modelle. Opel belegt in allen Segmenten mit seinen Modellen Spitzenplätze und erhält in Testberichten umfangreiches Lob. Viele technische Ausstattungsmerkmale sind in Opel-Fahrzeugen erstmalig in Deutschland eingesetzt worden.Auch Ford ist im SUV-Bereich stark vertreten: der Ecosport erhielt ein Faclift, der Kuga bietet Bestwerte im Vergleich zu Mitbewerbern und der Ford Edge vertritt erfolgreich die SUV-Oberklasse.Die Verkaufsberater informieren gerne und vereinbaren Probefahrttermine.Helm-Krais ist auch Ford-Nutzfahrzeug Kompetenz-Zentrum. Den Kunden bietet das Autohaus eine Auswahl an Nutzfahrzeugen, die je nach Anspruch individuell konfiguriert werden können. Während der Ford-Gewerbewochen können die Interessenten sich über interessante Angebote informieren. Attraktive Leasing- und Finanzierungsangebote runden das Angebot ab. Das Ford-Team unterbreitet individuelle Angebote.Jederzeit steht eine vielfältige Auswahl an gepflegten Gebrauchtfahrzeugen bei Helm-Krais zur Verfügung."Da wir weiterhin optimalen Service bieten und expandieren, suchen wir Auszubildende zum Mechatroniker und auch ausgebildete Mechatroniker", sagt Kim Lühmann. Interessierte können ihre Kurzbewerbung gerne an das Autohaus Helm-Krais senden.Autohaus Helm-Krais,Hanomagstraße 17,21244 Buchholz,Tel. 04181-990880,www.helm-krais.deinfo@helm-krais.de