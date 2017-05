Baumann und Clausen mit Käffchen und Musik in der "Empore"

Es gibt noch Karten für die turbulente Zusatzshow "Die Rathaus-Amigos" von "Baumann & Clausen" im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz. Das Comedy-Duo sorgt für reichlich Spaß und Musik am Donnerstag, 4. Mai, 20 Uhr.Zum neuen Bühnenprogramm: Eigentlich lief alles wie geschmiert für Oberamtsrat Alfred Clausen und seinen Kollegen Hans-Werner Baumann, Beamter des Passamtes. Denn Deutschlands faulste Bürokraten gingen zur Arbeit - ohne zu arbeiten. Doch kaum zieht ein neuer Bürgermeister in das Rathaus ein, müssen die beiden einer harten Realität ins Auge sehen. Jener räumt gnadenlos auf mit Bestechlichkeit und Amigo-Affären und es passiert, was keiner geahnt hätte: Baumann und Clausen werden suspendiert. Mitten im freien Wirtschaftsleben stellen die beiden schnell fest, dass alles nur mit echter, harter Arbeit zu erreichen ist. Also eigentlich nichts für die zwei Käffchentrinker. Aber Baumann und Clausen scheinen die ideale Lösung für sich gefunden zu haben: sie gründen die „Rathaus-Amigos“, die modernen Rolling-Stones, aber im „Sitzen“. Ob es am Ende sogar für einen Platz in den deutschen Bürokraten-Charts reicht? Darauf erst mal ein "Käffchen - Bingo!".• Karten sind ab 30 Euro erhältlich an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Weitere Infos unter www.empore-buchholz.de