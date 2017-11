Baumfällung: Bendestorfer Straße zwischen Buchholz und Klecken wird gesperrt

os. Buchholz. Weil beim jüngsten Sturm "Herwart" drei große Bäume an der Bendestorfer Straße zwischen Buchholz und Klecken in Schieflage geraten sind, müssen die grünen Riesen jetzt gefällt werden. Dafür wird die Bendestorfer Straße (K54) auf Höhe des Trimm-Dich-Pfads im Klecker Wald am Freitag, 3. November, im Zeitraum von 9 bis 11 Uhr mehrmals bis zu fünf Minuten voll gesperrt. Ansonsten wird der Verkehr über eine Ampel geregelt.