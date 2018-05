Benefizgrillen in Buchholz

Buchholz : Peets Hoff |

bim. Buchholz. Zum "Benefizgrillen" laden die Bäckerei Weiss und die Gewürz-Experten von "Ankerkraut" aus Jesteburg für Samstag, 19. Mai, ab 11 Uhr auf den Peets Hoff vor Famila ein. Egal ob Pulled Pork-Burger, Chicken Wings oder Würstchen: für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Einnahmen fließen zu hundert Prozent in die Neugestaltung bzw. Instandhaltung des Spielplatzes am Seeveufer.

"Natürlich sorgen wir auch für Getränke. Und für die Kinder haben wir eine Hüpfburg organisiert, die freundlicherweise von 'Engel & Völkers Nordheide' zur Verfügung gestellt wird", so die Organisatoren Anne und Stefan Lemcke sowie Hendrik Weiß. "Wir freuen uns auf viele hungrige Gäste!", sagen sie.