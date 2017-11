Benefizkonzert mit Chor "tonArt" in Buchholz

os. Buchholz. Zu seinem fünften Benefizkonzert lädt der Förderkreis der Ev. Jugend in der Nachbarschaft Buchholz ein. Der Erlös der Veranstaltung mit dem a-capella-Chor "tonArt" am Freitag, 17. November, ab 19 Uhr in der St.-Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) kommt der Jugendarbeit in den vier evangelischen Kirchengemeinden (St. Paulus, St. Johannis, Kreuzkirche Sprötze und Martin-Luther Holm-Seppensen) zugute.

Der Chor "tonArt" steht für einen bunten musikalischen Mix - von Rock über Pop und Gospel bis zu Klassik und moderner Chormusik. Als Solisten kommen Sonja Heiermann (begleitet von Friederike Gerpheide am Klavier), Doro und Andreas Allzeit, Karen Schierhorn und Anke Röhrs zum Einsatz.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.