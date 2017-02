Besondere Motive im Blick

Eine Fotoausstellung mit besonderen Motiven wird am Montag, 6. Februar, um 17 Uhr in der Buchholz Galerie eröffnet. Der Fotograf Frank Kettwig stellt verschiedene Bilderserien vor. Es entstanden Landschaftsaufnahmen von der Insel Rügen, Leben im Alter und die Serie "Schirme", bei denen bunte Regenschirme in das Motiv integriert wurden. "Fotografie ist ein Festhalten von Momenten, Stimmungen und Gefühlen", so Frank Kettwig. "Neben Naturaufnahmen steht der Mensch im Mittelpunkt meiner Arbeit. Besonders das Leben von älteren Menschen, die Deutschland wieder aufgebaut und uns diesen Wohlstand ermöglicht haben, ist mir ein Anliegen", beschreibt der Fotograf. Auch das Fotoprojekt "Wir sind Buchholz" wird vorgestellt. Info: www.fotokettwig.de