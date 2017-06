Biodanza-Flashmob in der Buchholzer Innenstadt

Buchholz in der Nordheide: Buchholz Galerie |

bim. Buchholz. V Wer am Samstag, 24. Juni, um 12 Uhr in der Buchholz Galerie oder in der Innenstadt tanzende Menschen sieht, darf gerne mitmachen. Denn dabei handelt es sich um einen Biodanza-Flashmob. Umstehende Gäste und Zuschauer werden mit einbezogen. "Wir wollen Biodanza (Tanz des Lebens) in der Öffentlichkeit bekannt machen. Genau an einem Ort, wo Menschen sich in einer anderen Art begegnen. Der Flashmob soll eine kurze liebevolle Störung des Alltags bewirken", erläutert Biodanza-Leiterin Margret Borutta. Der Biodanza-Flashmob dauert rund eine hable Stunde.