"Black & White"-Party in der "Empore"

tw. Buchholz. „Black & White“ ist nicht nur einer der größten Hits von Michael Jackson, sondern auch das Motto der Tanz-Party am Samstag, 18. November, ab 21 Uhr in der "Empore". Jedes Outfit ist erlaubt, solange die einzelnen Bekleidungsstücke schwarz, weiß oder schwarz/weiß sind. Zu den größten Hits von den 1980ern bis heute wird getanzt, gefeiert und geflirtet. Disco, House, Pop, Rock, Soul und aktuelle Lieder gepaart mit Licht und Video vom Feinsten sowie erstmals "Schwarzlicht" garantieren große Abwechslung und lassen die Tanzfläche beben.• Die Karten kosten im Vorverkauf 7 Euro und an der Abendkasse 10 Euro.