Neue Kurse zur Selbstbehauptung und zum Schutz vor Gewalt bietet Blau-Weiss Buchholz im Vereinsheim am Holzweg 6 an. Anmeldungen werden unter karate@blau-weiss-buchholz.de erbeten.• Der Kursus für Kinder von sechs bis neun Jahren findet ab 23. Oktober montags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt, für Kinder von zehn bis 13 Jahren ab 24. Oktober dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr. Ein Elternabend ist für Dienstag, 17. Oktober, vorgesehen.• Selbstverteidigung für Jugendliche ab 16 Jahren startet für Fortgeschrittene am 18. Oktober, für Anfänger am 24. Oktober. Infos unter www.blau-weiss-buchholz.de