Bliss, die A-cappella-Stars aus der Schweiz, sind zu Gast in der „Empore“

Für spontane A-cappella-Fans hält das Team der „Empore“ einen Leckerbissen bereit: Bliss tritt am Dienstag, 6. Februar, um 20 Uhr in dem Veranstaltungszentrum (Breite Str. 10) in Buchholz auf. Einlass: 19.15 Uhr.Die Stars aus der Schweiz stehen für mitreißende Unterhaltung auf höchstem Niveau, die immer wieder für Überraschungen sorgt. Die fünf außerordentlich gut aussehenden Mannsbilder mit Schalk im Nacken liefern eine Entertainment-Show, bei der es niemanden auf den Stühlen hält. Bliss singen, tanzen und sind ausgesprochen unterhaltsam. Nun wartet die erfolgreichste A-cappella-Band der Schweiz mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Mannschaft“ auf. Dieses fasst dabei die Realität des Mann-Seins selbstironisch und schonungslos ins Auge, überrascht mit einer ehrlichen und satirischen Einsicht in die Tiefen der männlichen Seele und bietet musikalische Höhepunkte der Extraklasse von der Oper bis zum Hardrock.• Karten sind ab 23 Euro erhältlich an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Info: www.empore-buchholz.de