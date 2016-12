BMW G 310 GS - das Motorrad für Abenteuerlustige im City-Dschungel

Unverkennbar eine BMW GS. Und im typischen Design verkörpert sie den berühmten GS Spirit. Die Flyline, das schützende Windschild und die bekannte GS-Ergonomie garantieren intensiven Fahrspaß auf jedem Untergrund. Mit den frischen und auffälligen Farbvariantenwerden die Blicke im Großstadtdschungel angezogen. Hochwertige Designelemente unterstreichen dabei den unverwechselbaren GS-Look und bieten zusätzlich Schutz, wenn es auf Schotterwegen ins Abenteuer geht.Entspanntes und stressfreies Fahren ist dank der typischen GS-Sitzposition kein Problem. Lenker, Fußraste und Bedienelemente sind ausgewogen angeordnet und dadurch sowohl für den großen wie auch für den kleinen Fahrer einfach zu erreichen. Dabei sorgen 180 mm Federweg am Hinterrad und die Upside-Down Gabel mit einem 19“ Vorderrad für den richtigen Fahrspaß auf jedem Untergrund. Der steife Stahlgitterrohr-Brückenrahmen unterstützt zusätzlich die Fahrstabilität.Der Einzylinder-Motor fällt durch die Zylinderneigung nach hinten und den um 180 Grad gedrehten Zylinderkopf auf. Der Fahrzeugschwerpunkt ist durch die unkonventionelle Zylinderanordnung tiefer und somit stark vorderradorientiert – leicht und präzise geht es so mit der G 310 GS in jede Kurve. Nicht nur äußerlich ist sie unverkennbar eine GS, auch im Inneren steckt BMW Motorrad Know-how und Qualität. Durch die effektive Verbrennung und das Sekundärluftsystem erfüllt die G 310 GS die strengen Euro IV-Standards. Gleichzeitig sorgt die spezielle Motorkonfiguration für einen geringen Verbrauch. 313 ccm und 34 PS bei 9.500 U/min garantieren die nötige Kraft und Beschleunigung.Die G 310 GS – konkurrenzlos vielseitig mit einer Mischung aus Qualität, Komfort und Dynamik inklusive ist ein 2-Kanal-ABS und eine Gepäckbrücke serienmäßig und eine Palette an Sonderzubehör.Bauart: Wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, vier Ventile pro Zylinder, Schlepphebel-betätigt, zwei obenliegende Nockenwellen und einer Ausgleichswelle, NasssumpfschmierungBohrung x Hub: 80 mm x 62,1 mmHubraum: 313 ccmNennleistung: 25 kW (34 PS) bei 9500 U/minmax. Drehmoment: 28 Nm bei 7500 U/minVerdichtungsverhältnis: 10,6 : 1Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung: Elektronische Einspritzung BMS-E2Abgasreinigung: geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-4Fahrleistung / VerbrauchHöchstgeschwindigkeit: 143 km/hVerbrauch nach WMTC auf 100 km: 3,33 lKraftstoffart: mindestens 91 RoZ (Europa empfohlen: 95 RoZ)Batterie 12 V / 8 Ah, wartungsfreiKupplung: Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigtGetriebe: Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe, im Motorgehäuse integriertSekundärantrieb: Endlos Z-Ring-Kette, Ruckdämpfung in der HinterradnabeRahmen GitterrohrrahmenVorderradführung / Federelemente: Upside-Down Gabel Ø 41 mmHinterradführung / Federelemente: Gezogene Aluminiumdruckgussschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein, Federbasis einstellbarFederweg vorne / hinten: 180 mm / 180 mmRäder Aluminium-GussräderFelgenmaß vorne 2,50" x 19"Felgenmaß hinten 4,00“ x 17“Reifen vorne 110/80 R 19Reifen hinten 150/70 R 17Bremse vorne: Einscheibenbremse, Durchmesser 300 mm, 4-Kolben-RadialbremssattelBremse hinten: Einscheibenbremse, Durchmesser 240 mm, 1-Kolben-SchwimmsattelABS (BMW Motorrad ABS, abschaltbar)Länge: 2.075 mmBreite (über Spiegel): 880 mmHöhe (ohne Spiegel): 1.230 mmSitzhöhe bei Leergewicht: 835 mm Seriensitzbank (820 mm Sitzbank niedrig, 850 mm Komfortsitz)Leergewicht fahrfertig, vollgetankt): 169,5 kgzulässiges Gesamtgewicht 345 kgZuladung (bei Serienausstattung): 175,5 kgnutzbares Tankvolumen: 11 l (davon Reserve 1 l)