as. Buchholz. Das Bremer Kaffeehaus-Orchester ist zu Gast in der Buchholzer Kulturkirche

St. Johannis (Wiesenstraße 25): Am kommenden Samstag, 10. Februar, präsentieren die Musiker mit Können, Witz und Charme ihr Programm „Swing, Jazz und Grüne Ärmel“. Die fünf Musiker widmen sich der „Kaffeehaus-Musik“, aber auch nordamerikanischer Swing und argentinischer Tango finden sich im Programm.

• Karten gibt es zum Preis von 16 Euro im Vorverkauf im Kirchenbüro und bei der Buchhandlung Slawski (Bremer Straße 3) sowie an der Abendkasse.