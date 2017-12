Buchholz: Bauarbeiten an der Bremer Straße

os. Buchholz. Wann die Bauarbeiten genau stattfinden, hängt vom Wetter ab: In der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember, und Freitag, 22. Dezember, wird die Bremer Straße in Buchholz in Höhe des Neubaugebietes auf der sogenannten Kyrill-Fläche auf einer Länge von rund 80 Metern für rd. sechs Stunden halbseitig gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt.