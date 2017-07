Buchholz: Bauarbeiten an der Bremer Straße

os. Buchholz. Wegen Kanal- und Erschließungsarbeiten wird die Bremer Straße in Buchholz ab Hausnummer 159 bis zur Straße "Am Kattenberge" für mehrere Monate auf einer Länge von 80 Metern halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird im Zeitraum von Dienstag, 11. Juli, bis Samstag, 21. Oktober, über eine Ampel geregelt. Achtung: Vom 7. bis 14. August erfolgt für den Kanalanschluss eine Vollsperrung in Höhe Hausnummer 159. Eine Umleitung wird ausgeschildert.