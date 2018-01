Buchholz: Bauarbeiten für den Kunstrasenplatz

os. Buchholz. Für den neuen Kunstrasenplatz im Sportzentrum am Holzweg in Buchholz werden in Kürze die Baustellenzufahrten angelegt. Aus diesem Grund wird die Bendestorfer Straße am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Januar, auf einer Länge von rund 45 Metern halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Wie berichtet, bauen der Buchholzer FC und der TSV Buchholz 08 gemeinsam einen neuen Kunstrasenplatz zwischen Holzweg und Bendestorfer Straße. Kosten: rund 830.000 Euro. Rund 450.000 der Baukosten trägt die Stadt Buchholz.