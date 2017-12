Buchholz: Beisammensein am Heiligen Abend im Paulushaus

os. Buchholz. Den Heiligen Abend muss in Buchholz niemand allein zu Hause verleben: Die St.-Paulus-Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 24. Dezember, von 20 bis ca. 23 Uhr zum gemütlichen Zusammensein ins Paulushaus (Kirchenstr. 4) ein. Gemeinsam wird gesungen, erzählt, Geschichten gehört und gegessen. Wer dabei sein möchte, meldet sich bis Montag, 18. Dezember, im Gemeindebüro (Tel. 04181-216880, buero@paulus-buchholz.de) oder

bei Pastorin Brigitte Bittermann (Tel. 04181-2168811, b.bittermann@paulus-buchholz.de) an.