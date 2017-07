Buchholz: Flohmarkt in der Stadtbücherei

os. Buchholz. Der große Flohmarkt in der Buchholzer Stadtbücherei läuft noch bis zum Ende der Sommerferien. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In der Einrichtung an der Kirchenstr. 6 werden Romane, Sach- und Jugendbücher, Spiele, Hörbücher, CDs und DVDs zum Stückpreis von 50 Cent angeboten. • Die Öffnungszeiten: montags 10 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags 10 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr. In den Sommerferien bleibt die Bücherei samstags zu.