Buchholz: Freiluft-Konzert im Emporeteich

Zweite Auflage des „Sommer-Open-Air“: Tom Gaebel singt Sinatra-Hits / Vorverkauf beginnt 

Nach dem tollen Auftakt mit dem ausverkauften Programm „Hollywood Nights“ im August organisiert das Team des Buchholzer Veranstaltungszentrums Empore auch im kommenden Jahr ein Freiluft-Konzert auf dem Marktplatz: Am 24. August 2018 singt Entertainer Tom Gaebel, begleitet von seiner zwölfköpfigen Band, die Hits von Frank Sinatra. Der Vorverkauf für den kulturellen Leckerbissen beginnt am heutigen Mittwoch.Mit den exklusiven Sinatra-Shows geht für Gaebel und sein Orchester ein Traum in Erfüllung: „Ich möchte dem Publikum auch weniger bekannte Songperlen präsentieren, die mich als Künstler genauso geprägt haben wie Sinatras unvergessene Welthits.“ Witzig-charmant bringt Gaebel die Lieder in „Rat Pack“-Manier locker und leicht auf die Bühne. Apropos Bühne: Wie in diesem Jahr wird diese wieder mitten in den Emporeteich gebaut, die Besucher sitzen auf Stühlen im Halbrund davor. Im kommenden Jahr wird es 1.000 nummerierte Sitzplätze geben. „Damit wird der Einlass viel stressfreier als zuletzt“, erklärt Empore-Geschäftsführer Onne Hennecke. Als Sponsor ist wieder die Volksbank Lüneburger Heide dabei: „Die Premiere war hervorragend und das Konzert direkt an unserem Volksbankhaus ein Genuss“, sagt Frank Krause, Regionaldirektor bei der Volksbank.• Karten für das Freiluft-Konzert kosten 35, 45 und 55 Euro. Sie sind ab sofort bei der Emporekasse (Breite Str. 10) zu haben. Abonnenten der Empore erhalten bis 31. Dezember einen Treue-Rabatt von zehn Prozent.