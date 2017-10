Buchholz: Jetzt anmelden für das Kneipenquiz

Buchholz in der Nordheide: Hotel Deutsches Haus | os. Buchholz. Die achte Auflage des Buchholzer Kneipenquiz findet am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr im Hotel Deutsches Haus (Kirchenstr. 15) statt. Anmeldungen nimmt Kalle Hüninghake unter Tel. 0152-23955036 oder per E-Mail unter luzia-nordlohne@web.de entgegen. Die nächsten Termine: Sonntag, 12. November, und Sonntag, 17. Dezember, jeweils ab 15 Uhr.