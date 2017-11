Buchholz: Mobiler Häcksler ist unterwegs

os. Buchholz. Derzeit führt die Stadt Buchholz an den Samstagen eine Häckselaktion durch (das WOCHENBLATT berichtete). Am Samstag, 4. November, fährt der mobile Häcksler in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr jene Grundstücke an, deren Besitzer sich im Vorwege für die Teilnahme an der Maßnahme angemeldet haben. Weitere Anmeldungen sind nicht möglich. Folgende Straßen sind am 4. November im Bereich Buchholz I / Steinbeck dran: Am Kattenberge, Diekbarg, Eichholz, Eickwisch, Fasanenstieg, Föhrenschlucht, Fuchsloch, Grenzweg, Haidbarg, Heidkoppel, Heimgarten, Heinsahl, Henry-Stöver-Straße, Hinter den Eichen, Hochkamp, Hoheluftweg, Kohlhof, Luchsweg, Matthias-Claudius-Weg, Meilsener Birkenweg, Meilsener Heide, Meilsener Straße, Meisenweg, Pütjerweg, Rabenhorst, Rehkamp, Reit, Rudolf-Kinau-Straße, Schluchtweg, Sonnenblumenweg, Steinbecker Mühlenweg, Stöversweg, Tannenbogen, Tannenweg, Vaenser Weg, Waldweg, Wilfried-Wroost-Weg, Wilhelm-Raabe-Weg und Heimgartenstraße.