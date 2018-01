Buchholz: Schlaganfall-Initiative in neuen Räumen

os. Buchholz. In neuen Räumen veranstaltet die Schlaganfall-Initiative Buchholz in diesem Jahr ihre regelmäßigen Treffen. Da die Krankenpflegeschule im Buchholzer Krankenhaus zum Jahresende geschlossen wurde - sie soll voraussichtlich im April in neuen Räumen wiedereröffnet werden -, treffen sich Mitglieder und Gäste ab sofort übergangsweise im Sitzungssaal des Krankenhauses (Steinbecker Str. 44). Dieser befindet sich im ersten Stock und ist über einen Fahrstuhl erreichbar. Erste Veranstaltung im neuen Jahr ist am Donnerstag, 11. Januar, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Weitere Termine sind donnerstags am 8. Februar, 8. März und 12. April. • Wer der Schlaganfall-Initiative Räume zur Verfügung stellen kann, meldet sich bei Barbara Ulmer unter Tel. 04187-6691 oder per E-Mail an ulmer@schlaganfall-buchholz.de.