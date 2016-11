Buchholz: Sperrungen für Straßensanierungen

Behinderungen an Schützenplatz, Gertrudenstraße, Feldstraße, Uhlengrund und Theodor-Storm-Weg

Wegen verschiedener Straßensperrungen müssen sich Autofahrer in Buchholz in den kommenden Tagen auf Behinderungen einstellen.• Der Schützenplatz wird am Montag, 7. November, gesperrt. Grund: Die Schulsbushaltestelle, die während der Bauarbeiten an der Parkstraße dort eingerichtet wurde, wird wieder zurückgebaut. Die Trenngitter der Bushaltestelle und zehn „Kiss&Ride“-Plätze bleiben erhalten.• Von Dienstag bis Donnerstag, 8. bis 10. November, wird die Gertrudenstraße wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Von Freitag bis Montag, 11. bis 14. November, sind halbseitige Sperrungen notwendig - wie bereits in dieser Woche.• Sanierungsarbeiten erfordern eine Vollsperrung der Feldstraße von Freitag bis Mittwoch, 11. bis 16. November. Am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. November, bleibt die Feldstraße noch halbseitig gesperrt.• Auf Vollsperrungen in Teilabschnitten müssen sich die Anwohner der Straße Uhlengrund (Hausnummern 11b bis 14b sowie 18a bis 22) sowie des Theodor-Storm-Wegs 28 von Mittwoch bis Freitag, 9. bis 11. November, einstellen. Grund ist die Sanierung des Abwasserkanals.