Buchholz: Sperrungen wegen Kanalbauarbeiten

os. Buchholz. Die Sanierung von Kanälen in Buchholz geht weiter. Von Montag, 13. November, bis Donnerstag, 30. November, wird in der Brandenburger Straße und in der Friedrichstraße gearbeitet. Am Dienstag, 14. November, beginnen die Bauarbeiten im Pferdeweg. In der Adolfstraße sowie im Thomasweg finden sie am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. November, statt. Punktuell gibt es um die rund zehn bis 20 Meter langen Arbeitsstellen Sperrungen.