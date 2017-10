Buchholz: Vollsperrung am Buchholzer Berg

os. Seppensen. Durch den Kanalbau am Buchholzer Berg ist die Fahrbahn dort in der Einmündung zum Seppenser Mühlenweg so stark beschädigt worden, dass eine Reparatur unausweichlich ist. Dafür wird der Abschnitt am Donnerstag, 2. November, von ca. 8.25 bis 11.55 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr - inklusive Stadtbus, wird über den Heidekamp und den Seppenser Mühlenweg umgeleitet - von Letzterem ist die Vollsperrung mittlerweile aufgehoben. Die Bushaltestellen Buchholzer Berg und Soltauer Straße werden während der Bauarbeiten nicht bedient.