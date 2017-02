Buchholz : Waldschule |

os. Buchholz. Zu einem Informationsabend über den Montessorizug der Grundschule lädt die Waldschule Buchholz (Parkstr. 31) ein. Am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr werden in der Aula Unterrichtsinhalte und Arbeitsweisen präsentiert.

• Wie der Oberschulzweig an der Waldschule organisiert ist, erfahren Interessierte am darauffolgenden Dienstag, 21. Februar, ab 19.30 Uhr. Sechstklässler der Waldschule üben für diesen Abend eine Aufführung für die Gäste ein.