Bühne mitten im Teich

Empore und Marketingverein laden ein: Freiluft-Knaller mit den besten Filmhits im August / Vorverkauf startet am Montag

„Das wird ein wunderbares Spektakel“, ist sich Onne Hennecke sicher. Nach dem Riesenerfolg mit der Verdi-Oper Nabucco im vergangenen Jahr lädt der Geschäftsführer des Buchholzer Veranstaltungszentrums Empore auch in diesem Jahr zu einem großen Freiluft-Konzert ein. In Kooperation mit dem Buchholzer Stadtmarketing-Verein finden die „Hollywood Nights - die schönsten Filmhits aller Zeiten“ am Freitag, 25. August, ab 20 Uhr auf dem Marktplatz in der Buchholzer Fußgängerzone statt - spektakulär auf einer Bühne mitten im Emporeteich. Der Vorverkauf für das Konzert-Highlight beginnt am kommenden Montag, 6. Februar.Passend zum 30-jährigen Bestehen der Buchholzer Fußgängerzone singen die Musical-Stars Carin Filipcic, Mark Seibert, Annika Finley und Andreas Bieber die 30 größten Filmhits - von Rocky über Titanic und Fame bis zu Footloose und Skyfall. Als Special Guest verstärkt Pop-Gigant Volkan Baydar von der Gruppe Orange Blue (größter Hit: „She‘s got that Light“) das Starensemble.Zwischen Empore und dem gegenüberliegenden Einkaufszentrum „City-Center“ entsteht ein abgezäunter Eventbereich mit 850 bestuhlten Plätzen in zwei Preiskategorien und verschiedenen Gastronomie-Angeboten. „Wir werden mit diesem Konzert unserem Anspruch gerecht, für große Abwechslung zu stehen“, freut sich Onne Hennecke.Jan Bauer, Vorsitzender des Buchholzer Stadtmarketingvereins, freut sich auf den kulturellen Höhepunkt: „Wir leben davon, dass wir Menschen aus der gesamten Region auf Buchholz aufmerksam machen. Das gelingt mit diesem Konzert hervorra gend!“ Er sei froh, das 30-jährige Bestehen der Fußgängerzone „mit diesem Knaller-Event“ verbinden zu können.Der Empore-Geschäftsführer bedankt sich bei den Sponsoren, der Volksbank Lüneburger Heide und Andreas Automobile in Meckelfeld (Jaguar und Land Rover): „Ohne sie könnten wir das Freiluft-Konzert nicht durchführen.“• Karten sind ab Montag bei der Empore-Kasse (Breite Str. 10) und per Telefon unter 04181-287878 erhältlich. Sie kosten 39 bzw. 49 Euro.