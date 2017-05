Bündnis für Flüchtlinge stellt seine Arbeit vor

Buchholz : Rathauskantine |

os. Buchholz. Zur öffentlichen Plenumssitzung lädt das Buchholzer Bündnis für Flüchtlinge ein. Mitglieder und Interessenten treffen sich am Dienstag, 30. Mai, ab 19 Uhr in der Rathauskantine (Rathausplatz 1). Der Vorstand informiert u.a. über seine Arbeit sowie den aktuellen Stand zum Einzug in die Unterkunft für Flüchtlinge und Deutsche auf der Jordanfläche. „Wir möchten damit mehr Transparenz schaffen“, erklärt Wilfried Bolte, Vorsitzender des Bündnisses. Zudem referiert Yvonne Schönherr über das Musikprojekt „Voices for Refugees“.