ah. Holm-Seppensen. Die Trecker-Fans haben sich dieses Datum bereits in ihrem Terminkalender vermerkt: Am Montag, 3. Oktober, findet ab 11 Uhr der 21. „Bürger- und Treckertreff“ in Holm-Seppensen statt. Das Organisationsteam um Uwe Kanngießer hat erneut ein attraktives Bürgerfest auf die Beine gestellt. Die Veranstaltung findet zum ersten Mal auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Buchholzer Landstraße 66 statt.

Er werden zahlreiche Fahrzeuge von A wie Allgaier bis Z wie Zettelmeyer erwartet. Sobald die historischen Landmaschinen vollständig eingetroffen sind und sich an ihren Standorten befinden, werden die Besonderheiten der einzelnen Trecker dem Publikum ausführlich vorgestellt.Ebenso findet das unterhaltsame „Trecker-Limbo“ mit anschließender Pokalverleihung statt. Hierbei müssen die Fahrer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die beliebte Trecker-Rundfahrt wird auch wieder durchgeführt. Selbstverständlich ist etwas gegen den kleinen Hunger und den sich meldenden Durst vorbereitet: Es gibt Erfrischungsgetränke sowie Kaffee und Kuchen, Bratwürste und Fischspezialitäten.Ein sehr großes Dankeschön des Organisatonsteams geht an alle Sponsoren, die diese Veranstaltung unterstützen sowie an sämtliche fleißigen Helfer. „Ohne sie wäre der Bürger- und Treckertreff nicht möglich“, so Uwe Kanngießer vom Organisationsteam.