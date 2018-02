Die Geschäftsleute der Heidestadt Schneverdingen laden ein. Wenn sich am kommenden Sonntag, 4. März, um 12 Uhr die Türen der Geschäfte in Schneverdingen öffnen, lautet das Motto: „Der Frühling ist da!“Bis 17 Uhr können die Besucher von Schneverdingen in aller Ruhe ausgiebig bummeln und einkaufen. Auch wenn in den Schaufenstern und Läden schon seit einigen Wochen frische, helle Farben und leichte Qualitäten vorherrschen, die echten Frühlingsgefühle kommen doch erst mit wärmenden Sonnenstrahlen und ersten Blüten im Garten auf.Die Vorfreude darauf gibt es an diesem Sonntag erneut an den Kassen, wenn die bunten Primel-Pflanzen beim Einkauf als Zugabe und Dankeschön der Händler an die Kunden verschenkt werden. Denn das Motto am verkaufsoffenen Sontag lautet "Primel-Sonntag!"Der Einzelhandel in Schneverdingen präsentiert in allen Bereichen und Branchen die neuesten Modelle der internationalen Messen aus Bekleidung und Sport, der Schuhmode sowie Wohnen und Freizeit, mit vielen Aktionen und attraktiven Angeboten.Wer sich vom Einkauf entspannen möchte, findet mit Sicherheit in den Cafés und Restaurants ein ruhiges Plätzchen. Die Gastronomie in Schneverdingen ist vielfältig und für jeden Geschmack gibt es das passende Gericht.