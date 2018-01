Captur, Kadjar und Koleos: Renault zeigt seine erfolgreichen SUVs

Die SUV-Palette von Renault steht im Mittelpunkt der Renault Tage am Samstag und Sonntag,13. und 14. Januar, bei den Markenhändlern des französischen Herstellers.Im Rahmen der Aktion bietet Renault für die Modelle Captur, Kadjar und Koleos neben attraktiven Null-Prozent-Finanzierungen und fünf Jahren Garantie zusätzlich kostenlose Winterkompletträder an.Mit den Tagen der offenen Tür reagiert Renault auf den ungebrochenen Boom im SUV-Segment, das deutlich schneller wächst als der gesamte Pkw-Markt. Während dieser zwischen Januar und November 2017 um 4,6 Prozent zunahm, legten die Neuzulassungen allein bei den kleinen SUV um 38 Prozent zu. Renault ist hier mit dem Bestseller Captur vertreten, der sich seit der Modellpflege 2017 noch attraktiver präsentiert.Ähnlich das Bild bei den mittleren und großen SUV, deren Absatz um 13 beziehungsweise 27 Prozent wuchs: Mit Kadjar und dem 2017 neu eingeführten Koleos verfügt Renault auch in diesen Klassen über moderne Fahrzeuge, die je nach Ausstattung und Motorisierung mit Frontantrieb oder dem variablen Allradantrieb ALL MODE 4x4-I verfügbar sind. Weitere Highlights sind der Easy-Park-Assistent, das Online-Multimediasystem Renault R-LINK 2 und Fahrerassistenzsysteme wie Toter-Winkel-Warner oder Notbremsassistent.Im Zuge des Renault Tags gilt die Null-Prozent-Finanzierung außerdem für Twingo, Clio, Mégane, Scénic, Grand Scénic, Espace und Talisman Grandtour.