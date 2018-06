CARPORT in Buchholz: "Tage der offenen Werkstatt" am Samstag

Nun möchte das Team mit seinen Kunden und Interessenten am Samstag, 9. Juni, von 13 bis 17 Uhr die Eröffnung feiern und ihnen die umfangreichen Serviceleistungen vorstellen.Es soll ein Tag für die ganze Familie werden. Daher gibt es für die Kinder eine Hüpfburg, auf der die Jüngsten hohe Sprünge und weiche Landungen unter Aufsicht üben. Auf einer Bobbycarbahn geht es um Schnelligkeit. Natürlich werden gegen den kleinen Hunger und den Durst Erfrischungsgetränke bereitgehalten und Würstchen gegrillt."Die Besucher sollen sich an diesem Tag ganz ungezwungen über unsere Serviceleistungen informieren, während ihre Kinder unterhalten werden", so Marcel Schiller."Viele kennen den neuen Standort hier an der Maurerstraße 16 noch nicht", so Marcel Schiller. Dieser liegt sehr zentral in unmittelbarer Nähe zu den Geschäften des Fachmarktzentrums. Für jeden Bereich des Unternehmens gibt es einen kompetenten Ansprechpartner: Kfz-Technikermeister Christoph Homberger leitet die Werkstatt, Manuel Kühl obliegt die Verkaufsleitung und Inhaber Marcel Schiller ist für die Gesamtorganisation zuständig.Aufgrund der langjährigen Erfahrung können sich die Kunden sicher sein, stets den besten Service in jedem Unternehmensbereich zu erhalten.Momentan können Kunden übrigens kurzfristig Werkstatt-Termine erhalten.Den Kunden erwartet bei "CARPORT" (Maurerstraße 16) eine Mehrmarkenwerkstatt. Aufgrund der Kooperation mit "Autopro", hat das Werkstatt-Team stets den Zugriff auf die neuesten Fahrzeugdaten, die wichtig für die Fahrzeug-Diagnose sind. Der Kunde kann sicher sein, dass Service- und Wartungsarbeiten nach den Vorgaben der Autohersteller durchgeführt werden. Die Gewährleistung bleibt bestehen.Selbstverständlich werden auch Kfz-Reparaturen und Unfallinstandsetzungen fachgerecht ausgeführt. "Wir offerieren unseren Kunden den vollständigen Kfz-Service. Fahrzeugaufbereitungen werden ebenfalls durchgeführt", so Marcel Schiller.Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ist bei allen Aufträgen gewährleistet.Der Fahrzeughandel ist ein wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt von "CARPORT". Die Experten vermitteln Neuwagen, Jahreswagen und hochwertige Gebrauchtfahrzeuge. Bei den EU-Neuwagen, die sich individuell konfigurieren lassen, spart der Kunde beträchtliche Beträge. Bei den vorrätigen Fahrzeugen spart der Kunde sogar die Überführungskosten. "CARPORT" arbeitet mit einer Bank zusammen, bei der ein Kauf sogar ohne Anzahlung möglich ist. Auf Wunsch werden Formalitäten wie Anmeldung gern übernommen."Wir bieten mit einem hochqualifizierten Team einen Komplettservice für unsere Kunden. Dieser erhält nach einem ausführlichen Informationsgespräch alle Leistungen aus einer Hand", so Marcel Schiller. Für die Gebrauchtfahrzeuge bekommt der Kunde selbstverständlich die entsprechenden Garantieleistungen. Auch der Ankauf von hochwertigen und gepflegten Gebrauchtfahrzeugen erfolgt.Zum Team von "CARPORT" gehören übrigens auch zwei jungen Männer, die zum Kfz-Mechatroniker und Automobilkaufmann ausgebildet werden. "Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und möchten daher jungen Menschen den Start ins Berufsleben ermöglichen", so Marcel Schiller.Immer mehr Fans fahren Oldies oder Youngtimer. Der Bestand in Deutschland wächst stetig. Die Experten von "CARPORT" übernehmen auch gerne die Fahrzeugaufbereitung von Youngtimern und die Restauration von Oldtimern.Duch ihre vielfältige Erfahrung und guten Kontakte im Kfz-Bereich erzielen die qualifizierten Experten beste Ergebnisse.Auf ihrer Facebook-Seite informiert "CARPORT" über interessante Restaurationsprojekte.Das Team von "CARPORT" offeriert einen umfassenden und qualifizierten Service rund ums Auto. Bei Fragen kontaktieren Sie das Team gerne.• Fahrzeughandel• EU-Neuwagen• Gebrauchtwagen• Finanzierung• Freie Werkstatt -keine Markenbindung• Hol- und Bringservice• Inspektion• Reifenservice• Anhängerkupplung• Hauptuntersuchung