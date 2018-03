Chorgemeinschaft Elbdeich und "Sound & Pepper" in Buchholz

tw. Buchholz. Gegen Hass in der Welt und für bewusste Glücksmomente erklingt ein Konzert unter dem Titel "Liebe, Glück und Frieden" am Sonntag, 18. März, in der Kulturkirche St. Johannis (Wiesenstr. 25) in Buchholz. Ab 17 Uhr bieten die Chorgemeinschaft Elbdeich und der Chor "Sound & Pepper" Stücke aus der Renaissance und Romantik, Volkslieder und Schlager sowie Jazz- und Popmusik. Am Klavier werden sie begleitet von dem Hamburger Pianisten Andrius Racevicius.

• Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.