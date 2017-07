Clown sammelt für die Kindernothilfe

Buchholz : City Center |

os. Buchholz. Als „Clown mit der Mundharmonika“ engagiert sich der Buchholzer Dieter Beck seit vielen Jahren für die Kindernothilfe. Am kommenden Samstag, 8. Juli, stellt Beck seine Sammeldose in der Buchholzer Innenstadt auf: Von 11 bis 13 Uhr musiziert der Ehrenamtler auf dem Buchholzer Wochenmarkt zwischen der Volksbank-Haus und dem City-Center. Das Geld fließt an die Kindernothilfe, die sich weltweit jedes Jahr um mehr als 1,8 Millionen Kinder kümmert, die auf der Straße leben müssen, Schutz bedürfen oder durch Bildung für eine bessere berufliche Zukunft fit gemacht werden.