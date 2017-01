Comedy-Rück-Show mit Jörg Knör in der "Empore"

Buchholz : Empore |

tw. Buchholz. Shows in der "Empore" sind für Jörg Knör immer etwas besonderes, denn der inzwischen mehrfach ausgezeichnete Entertainer hatte hier vor über 20 Jahren einen seiner ersten Theaterauftritte. Diesmal lässt er mit der Comedy-Rück-Show "Das wars mit den Stars 2016!" am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum (Breite Str. 10) in Buchholz das vergangene Jahr Revue passieren. Und der Comedian und Wahl-Hamburger erzählt von den großen Schlagzeilen und den "wahren" Geheimnisse dahinter in "Original-Besetzung": Er mimt den Trump, macht als Guido Maria Kretschmer den Style-Check bei Hillary Clinton und Melania Trump und besingt als Eros Ramazzotti "Die Lombardis". Aus dem Himmel wettert Knör als Reich-Ranicki über Bob Dylan und widmet Angela Merkel die Hymne "Wir schaffen das!". Alles endet in der großen Parade der runden Geburtstage von Papst Franziskus, der Queen und Jauch.

• Karten gibt es ab 21,90 Euro an der "Empore"-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 oder www.empore-buchholz.de.