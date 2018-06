Der TSK Buchholz 08 unter der Leitung von Hu Sanae Kaisik und ihrem Kreativteam zeigt, was die junge und dynamische Tanzsparte des Sportvereins zu bieten hat: Streetdance, Kindertanz, Showdance, Rope Skipping, Akrobatik und vieles mehr vereint in einer Tanzshow, bei der für jeden etwas dabei ist. Los geht die "Dance Explosion 2018" am Samstag, 16. Juni, um 15 Uhr im Veranstaltungszentrum "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz. Die zahlreichen Tanzgruppen und ihre Trainer freuen sich dem "Empore"-Publikum diese tolle Show mit viel Musik, Tanz und tollen Kostümen präsentieren zu dürfen. Eine unvergessliche Veranstaltung für die ganze Familie voller Leidenschaft und Vielfältigkeit für den Tanz.• Karten für 8 bzw. 10 Euro sind erhältlich an der "Empore"-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 und über www.empore-buchholz.de