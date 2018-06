Daniel Kallauchs Mitmach-Familienshow in Buchholz

Buchholz : Friedenskirche |

tw./nw. Buchholz. Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, mit direktem Bezug zu kindlichen Lebenswelten und aktueller Rock- und Popmusik - das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch am Samstag, 23. Juni, um 15 Uhr in der Friedenskirche (Soltauer Str. 77) in Buchholz.

Mit seiner neuen Show "Ganz schön stark" bringt er dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Denn mit seinem Musiktheater will der erfahrene Kinderkünstler und dreifache Vater Familien stark machen. Dabei rückt er auch christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Hauptzielgruppe des 90-minütigen Programms sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren.

Unterstützt wird Daniel Kallauch durch Wolfgang Zerbin, Pianist, Arrangeur und Mitstreiter auf der Bühne und durch seine Handpuppe, den schrägen Spaßvogel Willibald.

- Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro (Erwachsene zahlen KInderpreis) in der Friedenskirche Buchholz (Montag bis Freitag von 10-12 Uhr). An der Tageskasse: 10 Euro.