"Das bringt mich weiter!" - Ausbildungsbörse in der Buchholzer Empore

ah. Buchholz. Bereits in den vergangenen Jahren nutzten viele Jugendliche die Ausbildungsbörse in Buchholz, um Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Landkreis Harburg zu entdecken. Am Samstag, 20. Januar, dreht sich wieder alles rund um den Berufsstart. Unter dem Motto „Das bringt mich weiter“ findet in der Empore, Breite Straße 10 in Buchholz, die Veranstaltung von Arbeitsagentur und Jobcenter statt. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr können sich Jugendliche bei fast 50 Unternehmen rund um Ausbildung und Studium informieren. Eltern sind auch wieder herzlich eingeladen, denn sie sind für ihre Kinder wichtige Ratgeber in Sachen Berufswahl.

Mit der Veranstaltung präsentieren Arbeitsagentur und Jobcenter den Jugendlichen das vielfältige Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis. Gleichzeitig unterstützen sie die Unternehmen dabei, Auszubildende aus der Region für die Region zu gewinnen. Für die jungen Besucher ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, mit den Stellvertretern zahlreicher regionaler Unternehmen ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte zu knüpfen. Viele Aussteller werden auch ihre Auszubildenden dabei haben, die aus erster Hand über ihren Berufsalltag berichten können. Zudem sind die Vermittlungsfachkräfte aus Arbeitsagentur und Jobcenter in der Empore vor Ort. Sie informieren über Berufe sowie Ausbildungsmöglichkeiten und vermitteln freie Ausbildungsstellen.Mit vielen Informationen und nützlichen Anregungen geht es für viele Jugendliche nach der Ausbildungsbörse in die Bewerbungsphase. Wer dafür noch professionelle Bewerbungsfotos benötigt, kann sich damit ebenfalls auf der Ausbildungsbörse ausstatten. Ein Fotograf erstellt professionelle Fotos und die angehenden Berufsstarter können ihr Bild per USB-Stick kostenlos mit nach Hause nehmen. Ein Termin für den Fotografen kann vorab telefonisch unter der Tel. 04131-745-113 vereinbart werden. Am Veranstaltungstag selbst kann man sich am Stand der Berufsberatung anmelden. Ein Tipp: Ein passendes Outfit gehört zu optimalen Fotos.