Das Messen des Blutdrucks ist wichtig - Aktion der Buchholzer Löns Apotheke

ah. Buchholz. Anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages am Mittwoch, 17. Mai, bietet die Buchholzer Löns Apotheke (Neue Straße 9) in der Zeit von Montag bis Freitag, 15. bis 19. Mai, täglich von 9 bis 14 Uhr eine kostenfreie Blutdruck-Messung an. Bluthochdruck ist Risikofaktor Nr. 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für viele Schlaganfälle und Herzinfarkte verantwortlich. Das Gefährliche am Bluthochdruck ist, dass man ihn nicht bemerkt. Daher sollte er regelmäßig gemessen werden.