Das Ohnsorg Theater sorgt mit "Fründschaftspill" in der "Empore" für Lacher

Mit "Fründschaftspill" gastiert das Ohnsorg Theater am Dienstag, 25. April, im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz. Die Komödie aus der Feder von Autor Stefan Vögel beginnt um 20 Uhr.Leon, Bernd und Robbi sind seit jeher beste Kumpels und eingefleischte Fußball-Fans. Seit Jahrzehnten treffen sie sich regelmäßig und streiten über ihre Lieblingsvereine. Abseits des Spielfeldes basteln Leon und Romina schon lange erfolglos am ersehnten Nachwuchs. Die zweifache Mutter Babs rät ihrer Freundin Romina, künstlich nachzuhelfen. Und zwar ohne Leons Wissen. Ein Mann mit guten Genen muss her, den sie gut kennt. Dass Romina sich für den "heimlichen Freistoß" just Babs' Ehemann Bernd aussucht, stellt in Folge die Freundschaft der beiden Paare auf eine harte Probe, besonders nachdem Leon bei einem Test erfahren hat, dass er unfruchtbar ist.• Karten sind ab 20 Euro erhältlich an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Weitere Infos unter www.empore-buchholz.de