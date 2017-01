Dave Davis mit seinem neuen Comedy-Programm in der Buchholzer "Empore"

„Wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Doch das deutsche Volk ist verängstigt“, merkt Dave Davis mit einem Augenzwinkern an und ist sich sicher: Schriebe er ein Buch mit dem Titel „Lebe dich nicht - sorge!“, es wäre der Jahresbestseller. Aber er fängt erst einmal klein mit seinem neuen Comedy-Programm „Blacko Mio! - Glück ist eine Holschuld“ an. Dieses präsentiert der Comedypreisträger 2010, zweifacher Prix-Pantheon-Gewinner 2009 und Träger des Goldenen Stuttgarter Besens 2015 am Donnerstag, 12. Januar, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz.Dave Davis feiert in seinem vierten Subventionsprogramm zur Förderung der nationalen Heiterkeit das „La Deutsche Vita“. Er erklärt das Lachen landesweit zum ultimativen Mittel zur „Fluch­ursachenbekämpfung“ und setzt im gewieften Wort und im geschmeidigen Gesang unnachgiebig Obergrenzen für Hasenfüßigkeit und German Angst. Denn so manches scheint ungewiss in diesem Land: Wie wahrscheinlich ist es, nach einem Tauchgang in der Ostsee im Taucheranzug von randalierenden Burkini-Gegnern zusammengeschlagen zu werden? Ist „Petri Heil“ nur ein Anglergruß oder sollte man im vorauseilenden Gehorsam besser die rechte Hand heben?Dave Davis interagiert in verblüffender Spontaneität mit seinem Publikum, ist persönlicher denn je und in allerbester Spielfreude - denn „Glück ist eine Holschuld“.• Karten gibt es ab 23 Euro. Reservierung: „Empore“-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 oder www.empore-buchholz.de