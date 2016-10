Der Herbst wird lecker - Kochkurse im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Neue Rezepte ausprobieren und in geselliger Runde köstliche Mahlzeiten zubereiten - das ist jetzt im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf möglich. Das Museum bietet Kochkurse für jedes Alter und jeden Geschmack an, von klassisch bis vegan. Die Kurse finden in der modernen Lehrküche im Agrarium statt und kosten zwischen 20 und 32 Euro.• Die Termine:Donnerstag, 10. November, 17-20 Uhr: "Junge Küche - schnell und lecker" - köstliche Mahlzeiten mit wenig Aufwand zubereiten; Samstag, 12. November, 10.30 bis 14.30 Uhr: "Typisch Norddeutsch - Knipp" - Grützwurst klassisch mit Bratkartoffeln; Donnerstag, 17. November, 14-17 Uhr: Weihnachtskekse und -pralinen; Dienstag, 22. November, 17-20 Uhr: "Veganes Backen", süße Leckereien ohne Milch und Eier.• Mehr Infos und Anmeldung unter Tel. 040-7901760 oder online unter www.kiekeberg-museum.de/kursangebot . Anmeldeschluss ist jeweils freitags, eine Woche vor dem Kurstermin.