Der mobile Schattenspender - Neues Lifestyle-Produkt wird vorgestellt

(ah). Das Problem kennt jeder: Die Sonne scheint und man möchte ein schattiges Plätzchen auf dem Balkon oder der Terrasse haben. Doch die Sonnenschirmbefestigungen sind schwer zu stellen oder stehen als "Stolperfalle" im Weg. Nun haben Renate und Hergen Sander von der Firma Hersand aus Seevetal eine pfiffige Idee in die Tat umgesetzt, ein praktisches Produkt entwickelt und stellen dieses auch selbst her: den HERSAND "MaxiShadow".

Dabei handelt es sich um ein Möbelstück, in das ein Sonnenschirm integriert werden kann."Wir möchten unseren Kunden ein hochwertiges Produkt zu einem erschwinglichen Preis anbieten, das ihnen jeden Tag Freude macht", so Renate Sander. Das Ehepaar stellt den transportablen Sonnenschirmständer "MaxiShadow" am Dienstag, 20. März, im Hotel-Restaurant "Zur Linde" in Seevetal-Hittfeld (Lindhorster Straße3) vor. In der Zeit von 15 bis 20 Uhr können sich die Besucher von diesem Höhepunkt für den Sommer überzeugen."Wir legen größten Wert auf handwerkliche Qualität und ausgewählte Materialien. Der Sonnenschirmständer bildet vom Frühjahr bis in den Herbst einen zentralen Punkt im Außenbereich", so Hergen Sander.Der schöne und praktische Sonnenschirmständer "MaxiShadow" ist ohne großen Kraftaufwand ganz einfach zu bewegen und an die gewünschte Stelle zu platzieren. Dabei kann der "MaxiShadow" ganz individuell gestaltet werden. Mit der Douglasie und der Ipé stehen zwei Holzarten zur Auswahl. Beide haben sehr gute Eigenschaften und bestechen u.a. durch eine wunderschöne Maserung. Neben der Holzart kann auch die Steinfüllung individuell gewählt werden. Der Individualität sind also keine Grenzen gesetzt.Momentan stehen die Varianten "Mars", "Venus", "Jupiter" und "Merkur" zur Verfügung. Abgerundet wird der perfekte Sonnenschutz mit dem Auflegerahmen. Ohne Montagearbeiten wird dieser einfach mittig auf den "MaxiShadow" gelegt. Für die Lagerung gibt es eine Wínterhaube, die für eine gute Belüftung sorgt. Für Restaurantbesitzer kann eine Anti-Diebstahl-Öse eingebaut werden. Ein perfektes Produkt - individuell erstellt.• Weitere Informationen im Internet unter www.hersand.net