Der schnelle Weg zur neuen Hüfte

Krankenhaus Buchholz: GesundheitsGespräch mit Professor Dr. Christian Heinrich Flamme über integratives Versorgungskonzept

Das integrative Konzept zur Versorgung von Patienten mit Hüftschmerzen im Krankenhaus Buchholz stellt Professor Dr. Christian Heinrich Flamme, Leiter der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie, vor. Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 29. September, ab 19 Uhr in der Kantine des Krankenhauses (Steinbecker Str. 44) statt.Im Krankenhaus Buchholz werden Patienten optimale Bedingungen für den Gelenkersatz angeboten. Die minimal-invasive Operationstechnik mit dem direkten vorderen Zugang zur Hüfte („Direct Anterior Approach, DAA“) minimiert die Verletzungen des Gewebes. Die Patienten spüren nur wenig Schmerzen und können noch am Operationstag wieder aufstehen. Durch die Zusammenarbeit mit der Waldklinik Jesteburg werden die Patienten schon in der Klinik mit Einzel- und Gruppentherapie frühmobilisiert. Dazu steht ein hauseigenes Bewegungsbad zur Verfügung. Später können sie nach demselben Therapiekonzept in der ambulanten oder stationären Reha-Abteilung der Waldklinik weiter betreut werden.Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.