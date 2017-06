Der Verein Heimatmuseum Vierdörfer Dönz feiert sein 25-jähriges Bestehen

Buchholz : Heimatmuseum Vierdörfer Dönz |

bim. Buchholz. Der Verein Heimatmuseum Vierdörfer Dönz feiert am Sonntag, 11. Juni, ab 12 Uhr sein 25-jähriges Bestehen in seinem Museum in der Niedersachsenstraße 20 in Buchholz-Sprötze. Zu diesem Anlass wird eine Jubiläumsschrift herausgegeben. Gäste sind willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch freut sich der Verein, wenn er jüngere, an der Heimatforschung interessierte Mitglieder gewinnt.

Seit 2014 hat der Verein nach dem Erwerb und der Rekonstruktion eines unter Denkmalschutz stehenden rund 300 Jahre alten Reetdachhauses ein eigenes kleines Museum, in dem eine jährlich wechselnde Ausstellung gezeigt wird. Das Thema der aktuellen Ausstellung ist: "Kunst in den Vierdörfern". Gezeigt werden Bilder, Skulpturen und andere Kunstwerke von Künstlern der Vierdörfer (Trelde, Kakenstorf , Sprötze und Drestedt). Die Ausstellung kann beim Jubiläum und an jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.