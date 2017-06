"Deutscher Mühlentag" im Landkreis Harburg 2017

Zum Deutschen Mühlentag öffnen Wind- und Wassermühlen der Region am Pfingstmontag, 5. Juni, die Türen. Das Augenmerk der Öffentlichkeit soll an diesem Tage auf die historische Technik und das alte Handwerk des Müllers gerichtet werden. Besucher können den Betrieb der technischen Denkmale erleben und beim Mahlen des Korns zusehen. Im Landkreis Harburg sind unter anderem folgende Mühlen geöffnet:Rund um die restaurierte Mühle lädt der Verein Wassermühle Karoxbostel zum bunten Fest ein. Öffnungszeit von 12 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.Ein Müllermeister und sein Team werden Bio-Roggen schroten, der vom Back-Team im historischen Lehmbackofen zu „Mühlenbrot“ und Butterkuchen verarbeitet wird. Ein besonderer Höhepunkt wird die Vorführung in der wiederaufgebauten Sägerei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem werden Floristik, Kunst-Variationen und ein Bücherflohmarkt angeboten. Für Musik sorgen „The Mill Brook Bluegrass Jam“ und der Musiker Facio.Der Müller erläutert die Funktionsweise der Mühle und erklärt den Weg vom Korn zum Brot. Es gibt Mahlvorführungen, Mühlenführungen, Bastelangebote für Kinder und Bewirtung im Mühlencafé; Öffnungszeit von 11 bis 18 Uhr; Eintritt: 3 Euro ().Im gemütlichen Kaminraum werden die Gäste mit Kaffee und Butterkuchen bewirtet. Der Hobby-Müller erklärt die Funktion des Mahlwerks der alten Wassermühle aus dem Jahre 1758. Außerdem werden Filme über die Arbeit der Hobby-Müller und vom Museumsdorf Seppensen gezeigt. Öffnungszeit von 10 bis 17 Uhr.Der Windmühlenverein organisiert Führungen und Bewirtung. Öffnungszeit von 11 bis 17 Uhr.